チームの勢いは上向いている。11月14日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合では、EARTH JETSから石井一馬（最高位戦）が登板。序盤の2局連続満貫で奪ったリードを死守し、個人連勝、4連続連対を獲得した。【映像】一馬、年一の超絶好配牌が予測不能の結果に当試合は起家から、EX風林火山・勝又健志（連盟）、石井、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）、渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）の並びでスタート。東2局