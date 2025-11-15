【ワシントン共同】米CNNテレビは14日、トランプ大統領が指示した「核兵器実験」を巡り、エネルギー省のライト長官らが近く政権高官と会合を開き、核爆発を伴う実験は容認できないと伝える予定だと報じた。トランプ氏は核計画を進める他国と「対等な立場」になるため実験が必要との立場だが、具体的な内容には言及していない。CNNによると、核実験の準備を管轄するエネルギー省核安全保障局（NNSA）のウィリアムズ長官も会合に