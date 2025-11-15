ブリトニー・スピアーズが、元夫ケヴィン・フェダーラインの暴露本出版をうけ、アカウントを削除していたインスタグラムを復活させ、大胆なランジェリー姿を披露した。【写真】ブリトニー・スピアーズ、インスタ復帰後の初投稿日本時間11月8日にインスタグラムを更新したブリトニーは、クローゼットの前で黒いレースの下着とブーツを身に付け、ショーツに手をかけてポーズを取る写真をシェア。「今年は本当にいろんなことが起