新潟MFミゲル・シルヴェイラが退団かJ1アルビレックス新潟に所属するMFミゲル・シルヴェイラが、来シーズンにもブラジルサッカー界に復帰する可能性が浮上している。ブラジル大手メディア「LANCE!」が報じた。ミゲルは名門フルミネンセの下部組織出身として紹介されている。22歳のミゲルは母国フルミネンセの下部組織出身で、2019年にトップチームデビューを果たした。その後はブラジル国内やロシアのクラブを経て、今季より新