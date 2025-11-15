米ロックバンドKISSは、12月7日に開催されるケネディ・センター名誉賞授賞式で、10月に亡くなった結成メンバーのエース・フレーリーさんに敬意を表し、エースの名を記した空席を用意することを明らかにした。この賞は、芸術的貢献によって世界に影響を与えた人物を称えるもので、今年はKISSのほか、マイケル・クロフォード、グロリア・ゲイナー、ジョージ・ストレイト、