Stellantisジャパン株式会社は、ジープのコンパクトSUV「Compass」をベースにした特別仕様車「Jeep® Compass Trail Edition」を2025年11月29日より全国の正規ディーラーで100台限定発売する。 同モデルは、ブラック＆グレーを基調に、レッドのアクセントを随所に配した精悍なデザインが特長で、18インチグロスブラックホイールや専用バッジ、レッドステッチ入りインテリアを装備。上質