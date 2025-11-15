ロッテから戦力外通告を受けた大下誠一郎内野手（２８）１４日、自身のインスタグラムを更新。「報告今日で、現役引退します。」とつづり、現役引退を表明した。「プロ野球の世界で６年間応援してくださった、ファンの皆様、そしてチームメイト、指導者の方々、裏方さん、ほんとに感謝の気持ちでいっぱいです。なかなか活躍できませんでしたけど、プロ野球の世界でプレーできたことは、自分なりに頑張ったのかとおもいます。