「広島秋季キャンプ」（１４日、天福球場）広島・辻大雅投手（２１）が１４日、クイック投球時の球速向上に意欲を燃やした。左腕は１０日の侍ジャパンとの練習試合に先発して４回１０安打６失点（自責点４）。「クイックになった途端に球速が一気に落ちた。落ちる時は５キロぐらい差がある」と自己分析した。この日のブルペンでは計１２１球の投げ込み。そのうち約１００球で、走者を置いた状況を意識した。上半身と下半身の