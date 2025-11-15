「米女子ゴルフ・アニカ・ゲインブリッジ・ペリカン・第２日」（１４日、ペリカンＧＣ＝パー７０）来年の出場権が懸かる渋野日向子は１バーディー、４ボギー、１ダブルボギーの７５でスコアを五つ落とし、通算６オーバーの９５位で予選落ちした。渋野の年間ランキングは１０４位で、今週終了時点で１００位以内に上げなければならなかったが、来季のシード獲得の可能性が消滅した。ホールアウト後の中継局ＷＯＷＯＷでのイン