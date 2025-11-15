LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「GoGoセール」を11月14日正午から15日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となるほか、オンラインカード決済限定で10％ポイントアップする。12月26日から2026年1月3日までの年末年始、2026年5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。対象宿泊施設と料金の一例は、ホテルリソル池袋（2名素泊まり）が11,400円から、