All About ニュース編集部では、2025年11月6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「東京から日帰りで行きたい温泉に関するアンケート」に関するアンケートを実施しました。その中から、「日帰りで行きたい静岡県（遠州・浜名湖エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。【5位までの全ランキング結果を見る】2位：弁天島温泉／47票浜名湖の南端にある弁天島温泉は、湖に真っ赤な鳥居が浮かんでいる絶景が有名なス