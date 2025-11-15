演歌歌手・山内惠介(42)のスタッフが運営するXが15日まで更新され、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」(後7・20)の出場がかなわなかったことを報告した。所属事務所「三井エージェンシー」のスタッフが投稿した文書では「本日発表となりました『第76回NHK紅白歌合戦』につきまして、 山内惠介は本年の出場が叶いませんでした」と報告。「25周年という節目の年に紅白の舞台に立てなかったことは残念ではありますが、今年一年