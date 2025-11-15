侍ジャパン・西川史礁（ロッテ）は14日、15日と16日に東京ドームで行われる『ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国』に向けた練習で、打撃練習、走塁練習、レフトの打球捕などで汗を流した。西川はプロ1年目の今季、5月終了時点で打率.145と苦しみ二軍落ちを経験したが、6月の再昇格以降の打率は.311と復調。シーズンでは108試合に出場して、リーグ6位の打率.281、3本塁打、37打点、27二塁打はリーグトップを記録す