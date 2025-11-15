今日15日は、雨や雪が降っている所も天気回復。全国的に日差しが届いて、行楽日和。乾燥注意報が出ている所もあり、火の取り扱いにご注意を。日中の気温は昨日14日より低い所が多く、寒暖差にも気をつけて。広く晴れ行楽日和今日15日は移動性の高気圧に覆われて、広い範囲で晴れるでしょう。七五三のお参り、紅葉狩りなどのレジャーも楽しめそうです。昼頃までは北陸など一部で雨、北海道の日本海側は平地でも雪の降る所がありま