せっかく彼氏が選んでくれたプレゼントも、「これじゃない感」が否めないと、素直に喜べないもの。お互いに気まずい思いをしたくなければ、あらかじめ「これが欲しい」というヒントを発しておいたほうがいいでしょう。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「彼氏に『的外れなプレゼント』を買わせないための誘導術」をご紹介します。【１】「いつも買い物はここに決めてるの」と好きなショップを刷り込