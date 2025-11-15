僧侶の男が拳銃を知人の男に売った疑いで逮捕されました。元暴力団組員で僧侶の開発喜成容疑者（49）は、2025年1月、茨城県内のサービスエリアで、知人の男に拳銃1丁と実弾を売った疑いが持たれています。譲り受けた男は拳銃や実弾を所持した罪で有罪判決を受けていて、開発容疑者は男に数十万円で拳銃を譲り渡したとみられています。