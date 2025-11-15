私はアキ（33）。サトシ（37）と結婚して、サトシの地元に引っ越しをしました。息子はユウリ。今は6歳です。近くには義実家があり、私はもともと社交的な性格でしたが、それが災いしたのか……。今思えば、最初から「いい嫁キャンペーン」をしていたのかもしれません。サトシが忙しくても、義妹のカンナさんが「家で子ども同士遊ばせよう」と言えばすぐに行きましたし、義母が孫に会いたいかと思い、ちょくちょく顔を出すようにも