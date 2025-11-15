＜三井住友VISA太平洋マスターズ2日目◇14日◇太平洋クラブ 御殿場コース（静岡県）◇7262ヤード・パー70＞大会連覇がかかる石川遼は「72」とスコアを落とし、トータル3オーバーの61位タイとギリギリで予選を通過した。「ロングパットの距離感とアプローチのミスとショットのミス、それぞれが少しずつあったかなと思います」という苦しいラウンド。最後の最後までカットラインとの勝負が続いた。【写真】大谷翔平と石川遼の共通