＜伊藤園レディス初日◇14日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞現在メルセデス・ランキング70位の三ヶ島かなが6バーディ・ボギーなしの「66」をマーク。6アンダー・3位タイの好発進を決めた。【写真】三ヶ島かなさんがドレスアップしましたこの日はショットが冴えた。「（ミスは）何個かあったけど、ほぼ気持ちよくショットが打てたので、それが一番良かったかなと思います」と振り返るように、フェア