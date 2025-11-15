＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン2日目◇14日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞米国女子ツアーのレギュラーシーズン最終戦は第2ラウンドが終了した。【現地写真】シブコはトランプ米大統領の孫娘と同組！日本勢トップとなるトータル4アンダー・15位タイに西村優菜がつけた。今季ベストスコアとなる8バーディ・2ボギーの「64」の好スコアを叩き出した。現在、ポイントランキング127位の西村は、