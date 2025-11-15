U―20イングランド代表戦で競り合うU―22日本代表の市原（右）＝ドンカスター（共同）【ドンカスター（英国）共同】サッカーのU―22（22歳以下）日本代表は14日、英国のドンカスターでU―20イングランド代表と親善試合を行い、1―1で引き分けた。原則23歳以下で争われる2028年ロサンゼルス五輪への強化を念頭に、日本は20歳以下の選手でチームを編成。0―1の後半追加タイムに石井（湘南）のゴールで追い付いた。大岩監督は「す