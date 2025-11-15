【その他の画像・動画等を元記事で観る】YUKIの待望のニューシングル「Share」が、12月17日にリリースされる。このたび、ジャケット写真と収録内容が公開された。CDの初回仕様盤は紙ジャケット仕様に加え、オリジナルステッカーを封入した特別パッケージとなっている。また小西遼が編曲プロデュースを担ったオリジナル楽曲に加え、JeterとY ohtrixpointneverによるポップ・デュオPeterparker69が手がけたRemixとインストゥルメンタ