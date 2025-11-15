「マイルドライナー」に細字と極細字が使える新作が出たよ〜！ゼブラのおだやかな色合いのラインマーカー「マイルドライナー」から、細字タイプのペン先で、文字書きがしやすい『マイルドライナーファイン』が 2025 年 11 月 20 日(木)より数量限定で登場。今回は、プロ画家の小林聡一先生に、数量限定で発売されるこの新アイテムを実際に使っていただきました。絵画のプロの目線で語る『マイルドライナーファイン』の使い方のコツ