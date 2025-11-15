来週の中国主要企業決算バイドゥにレノボ、シャオミネットイース 17日（月） 携程集団 吉利汽車控股 18日（火） 小米集団（シャオミ） 百度（バイドゥ） 19日（水） レノボ 20日（木） ネットイース 阿里健康信息技術 石薬集団 ※予定は変更することがあります