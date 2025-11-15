来週の主な予定英CPIにFOMC議事録日本GDPは6期ぶりマイナス成長へ米9月雇用統計 ・日本GDP6四半期ぶりマイナス成長見通し、輸出減・消費鈍化で日銀利上げ遠のく ・英消費者物価指数GDP減速に失業率悪化、CPI伸び鈍化なら12月利下げ観測一段と ・FOMC議事録パウエル議長は市場の12月利下げ観測を牽制、1人は据え置き支持した ・米ADP週次雇用統計10月雇用統計欠損により民間代替データに頼るしかない ・