全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。赤城山麓に製粉・製麺会社である星野物産株式会社が直営する麺の販売店「久路保山荘」がある。明治35年創業で、桐生地域で食されているひもかわうどんを中心にうどんやそば、ラーメンの贈答品が売っているお店だ。この「久路保山荘」から出ている「懐石和らーめん」がとにかく旨い。半生麺と醤油スープのセットでメンマとチャーシューが付いて、2人前650円でネットで販売