15日未明、東京・武蔵野市のアパートで火事があり、1人が死亡しました。午前0時40分ごろ、武蔵野市吉祥寺東町の2階建てのアパートで「火が燃え上がっている」と近所の住民から110番通報がありました。この火事で火元の部屋に住む70代とみられる男性が死亡しました。また、幼い子ども含む2人が煙を吸うなどして軽症だということです。