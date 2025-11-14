Medical DOC監修医が乳がんを予防する食べ物・食生活を解説します。 ※この記事はMedical DOCにて『「乳がんを予防」する可能性の高い食べ物はご存知ですか？医師が徹底解説』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：山田 美紀（医師） 慶應義塾大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、総合病院や大学病院にて形成外科、外科、乳腺外科の研鑽を積んできた。医学博士。日本外科学会 外科専門医