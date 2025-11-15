皇居の緑を一望できる、毎日新聞社の本社ビル「パレスサイド・ビルディング」（筆者撮影）【画像】渋くて格好いい！生きた名建築「パレスサイド・ビルディング」はこんな感じ「100年に一度」とも言われる再開発の波が押し寄せる東京。その影で、高度経済成長期に建てられたビルたちが、静かに姿を消している。 本企画では、50年以上経った今も現役で輝く“渋イイ”オフィスビルを訪ね、ライター山田窓氏がその魅力を掘り下げていく