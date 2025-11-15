週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」今回は旅行会社が秋冬のシーズンに絶対オススメしたい海と山、それぞれの最強日帰りバスツアーを紹介！《出演》坂巻有紗（シューイチ★セブンリポーター）佐藤真知子（日本テレビアナウンサー）《海ツアー／静岡》ツアー名：【新宿発】秋風に抱かれて♪爽やかな船旅「富士山清水みなとクルーズ」と大漁30種寿司食べ放題＆静岡が誇るさわやかフルーツ！みかん狩り食