【その他の画像・動画等を元記事で観る】 堂本剛、こっちのけんとが、11月15日21時からフジテレビにて放送される土曜プレミアム『全国ハモネプ大リーグ2025～アカペラ日本一決定戦～』に出演する。 ■強豪12組が激闘！アカペラ大会王者や注目の新星が続々登場 楽器を使わず“声”だけでハーモニーを奏でる“アカペラ”の代名詞としておなじみの番組『ハモネプ』は、ネプチューンがMCを務め