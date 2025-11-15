映画やドラマの宣伝でよく目にする「全米が泣いた」「感動の実話」。いまや「泣ける」という言葉は食傷気味に思える。それでも、なぜこんなにも街中にあふれているのか。心理学の教授が教える、「泣ける」マーケティングのすごい力とは？※本稿は、石津智大『泣ける消費 人はモノではなく「感情」を買っている』（サンマーク出版）の一部を抜粋・編集したものです。「泣ける」映画や本をこぞって求める消費者たち人が悲しい物語