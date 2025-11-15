「法律に反するのかわかりません」証言台に立った被告は胸元から紙を取り出し、こう読み上げた。注目の裁判が釧路地裁で始まった。’22年４月23日に北海道・知床半島沖で20人が死亡し、６人がいまだに行方不明となっている知床遊覧船『KAZU1』（以下『カズワン』）沈没事故の運行会社社長・桂田精一被告（62）の公判だ。業務上過失致死罪に問われている桂田被告。法廷で「家族の皆様に心からお詫びします」と謝罪しつつ、「罪が成