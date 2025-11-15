ジュニア内グループ・ACEesの浮所飛貴が、21日発売のファッション雑誌『VOCE』1月号（講談社）の誌面に登場する。編集部からの熱いオファーを受け、「美肌のためのNOW＆NEXT」と題して、今している美容、そしてこれからの美容についてたっぷりと語っている。【雑誌カット】セクシー…連載が掲載される“見る美容液“山田涼介透明感とツヤを放つきめ細やかな美肌に、撮影現場でも思わずため息がこぼれるほど。その輝く肌の裏に