在ミャンマー日本大使館の前でビザ申請などの順番を待つ人たち＝2025年9月、ヤンゴン（共同）日本への出稼ぎを望むミャンマー人が急増し、軍事政権が人材の流出阻止のため規制を強化している。外国での就労に必要な身分証の発給を制限し、既に就労先が決まっている若者らでさえ出国できない事態に。リスクのある「裏ルート」で日本を目指すケースが相次ぐ。（共同通信ヤンゴン支局＝原龍太郎）「合法的に出国するのはほぼ不可