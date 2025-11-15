【ニューヨーク共同】14日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比04銭円高ドル安の1ドル＝154円47〜57銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1616〜26ドル、179円55〜65銭。利益確定や持ち高調整によるドル売り円買いがやや優勢だった。