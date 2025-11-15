77万回以上再生され3万以上の「いいね」を獲得しているのは、“犬派”の投稿主さんが保護した子猫の姿。投稿主さんが決断を下すまでの様子を見守った視聴者からは「きっと一人ぼっちで怖かったでしょう」「寂しくて怖かっただろうと思うと」などのコメントが寄せられています。 【動画：歩道の隅で"うずくまっていた子猫"→家族に迎えた結果…心温まる"感動の光景"】 近所で子猫の鳴き声が… Instagramアカウント「Aina」に投稿