ワカモノリサーチ社がこのほど、全国の現役高校生435人に対して「月に自由に使えるお金はいくらですか？」というアンケート調査を実施。その結果を発表した。 【調査結果】「月に自由に使えるお金はいくらですか？」4位以下には超リッチ高校生も 3位は「1万円～1万5千円」（10.1%）。「お小遣いが1万円」という“お小遣いの金額”で回答する高校生が多く見られた。プラスアルファの金額については「お小遣