株式会社SUBARUは、特別仕様車「SUBARU BRZ STI Sport TYPE RA」を発表した。 同モデルは、モータースポーツで培った技術を反映し、エンジンのバランス取りや冷却性能の向上、ZF製ダンパーやブレンボ製ブレーキなどを装備。専用ECUによるシフトアシスト機能も搭載し、操縦性と走行性能を高次元で融合させたコンプリートカーとなる。限定300台で、全国のSUBARU販売店にて抽選受付を実施