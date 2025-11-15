お笑いコンビ・かが屋が主演するホラーミステリードラマ『この動画は再生できません』（BS12にて毎週21時30分、テレビ神奈川にて毎週火曜24時ほか）。ホラーでありながら、ミステリー要素、そしてかが屋の自然すぎるやりとりから生まれる笑いが唯一無二の空気感を醸す本作は、シーズン1、2、さらに映画版、そしてこの度シーズン3が放送される人気シリーズとなった。今回はシーズン3でも主演を務めるかが屋に、恐怖と笑いの共通点