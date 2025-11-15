ウクライナの首都キーウがロシア軍の攻撃を受け、これまでに6人が死亡しました。キーウ市長によりますと14日未明、市内の医療施設や集合住宅などがロシア軍のミサイルとドローン攻撃を受けました。これまでに6人が死亡し、子ども2人を含む35人が負傷したほか、キーウにあるアゼルバイジャン大使館も被害を受けたということです。ロシア国防省は「テロ攻撃への報復としてエネルギー施設を攻撃した」と発表。一方、ウクライナ当局も1