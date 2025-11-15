秋篠宮家の次女・佳子さまは15日に開幕するデフリンピックの日本選手団結団式に出席されました。佳子さま：皆さまがこれまでの努力の成果を存分に発揮できるよう応援しています。佳子さまは、15日に開幕する聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック」を前に、14日に行われた日本選手団結団式に出席されました。結団式には、選手約170人が出席し、全日本ろうあ連盟に勤務する佳子さまは、出場する選手たちが紹介されると手話