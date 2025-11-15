アメリカで未成年者らへの性的虐待の罪に問われた富豪のエプスタイン元被告との関係をめぐり、トランプ大統領はクリントン元大統領ら野党民主党の関係者を捜査するよう求める考えを示しました。トランプ大統領は14日、自身と交友があったエプスタイン元被告について、クリントン元大統領やサマーズ元財務長官ら民主党関係者の名前を挙げて、「ボンディ司法長官と司法省、FBI＝連邦捜査局に関係を捜査するよう求めるつもりだ」とSNS