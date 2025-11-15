旧統一教会側が元信者ら132人に解決金約21億円を支払うことで新たに調停が成立しました。旧統一教会の献金問題を巡っては、10月までに200人以上の元信者らが総額70億円余りの損害賠償などを求めて集団調停を申し立てています。全国統一教会被害対策弁護団によりますと、このうち男女132人について、14日、約21億円を支払う内容で調停が成立しました。10月2日の初めての調停成立から3回目で、弁護団は「解散命令が現実化する中で、