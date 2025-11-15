将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯挑戦者決定トーナメント準決勝が11月14日、東京・渋谷区の将棋会館で行われ、斎藤明日斗六段（27）が伊藤匠二冠（叡王・王座、23）に勝利した。【映像】斎藤六段が伊藤二冠に勝利した瞬間の表情斎藤六段が“兄弟弟子対決”を制し、勝者組決勝戦へと進出した。伊藤二冠との注目の一戦は、午後5時58分に千日手が成立。先後を入れ替え、伊藤二冠の先手番で指し直しとなった。指し直し局でも