【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 2-0 ガーナ代表（11月14日／豊田スタジアム）【映像】相手守備翻弄の左足ニア抜きシュートサッカー日本代表のMF堂安律が決めた極上シュートにファンが歓喜し、SNSで大いに盛り上がっている。11月14日にキリンチャレンジカップ2025で、日本はガーナ代表と対戦。試合は新ユニフォームに身を包んだ森保ジャパンがアグレッシブな攻守で圧倒し、2-0での