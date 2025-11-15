娘の1歳の誕生日プレゼントに、ダイソーのはぎれで作ったベビー浴衣の写真がThreadsに投稿され、大きな反響を呼んでいます。投稿したのはpi202410さん（@pi202410）。赤い椿柄の生地で作られたセパレートタイプの浴衣は12万回の表示、3500以上のいいねを集め、「うっま！」「凄い！！！可愛い！天才！」「はぎれが素敵な浴衣になるなんて娘ちゃん幸せ！」といったコメントが寄せられました。0歳児の育児をしながら裁縫に挑戦し