岡山市北区の表町商店街で、約２０年前に店じまいした「マツオヤ食器店」が、「閉店セール」を始めた。来月２８日まで実施予定で、訪れた買い物客らは、経営者が亡くなった後も数千点の商品がそのままになっていた「タイムカプセル」のような店内で、ノスタルジックな時間を楽しんでいる。（井上学）マツオヤ食器店は、戦後、間もなく創業。店舗を所有する有松潤子さん（７３）によると、潤子さんの父、武太郎さんが、技術者だ