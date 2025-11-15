「もう車を廃車にしたのに、また自動車税の納付書が届いた」 こうした声は毎年各地の自治体に寄せられます。廃車にしたはずの車に税金がかかるのは理不尽に感じられるかもしれませんが、実はこれは制度上の“タイムラグ”によるもの。仕組みを理解すれば、その理由がはっきり見えてきます。 自動車税は「4月1日時点の所有者」に課税される 自動車税（正確には「自動車税種別割」）は、毎年4月1日の時点で車を所有し