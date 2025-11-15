メ～テレ（名古屋テレビ） 14日夜、愛知県小牧市で、名古屋高速の高架下で足場の解体作業をしていた男性が転落し、死亡しました。 警察によりますと、14日午後11時半ごろ、小牧市小木東の名古屋高速の高架下の工事現場で、30代くらいの男性が足場を解体していた際に、解体中の足場が揺れてバランスを崩し、約14ｍ下の車道上に転落しました。 男性は病院に運ばれましたが胸などを強く打ち、死亡しました。 警察は、